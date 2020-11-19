عاشور الأدهم: كليوباترا لن يتنازل عن المنافسة على المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سلمى الموجي:

عبر عاشور الادهم، لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا لكرة القدم، خلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الأنترنت، بأعجابه الشديد بالصفقات الجديدة التي أتمها النادي في الفترة الماضية.

وأنهى انبي الكثير من الصفقات في الفترة الماضية استعداداً لظهوره الأول في مسابقة الدوري الممتاز، مؤكداً على المميزات التي يمتلكها كل اللاعيبه المنضمة حديثاً إلى الفريق.

وقال الادهم في التصريحات "إن الصفقات الجديدة كلها مميزة، وتتمتع بخبرات كبيرة في الدوري الممتاز، بدأنا مرحلة الانسجام بشكل سريع".

وتابع: "طموح لاعبي سيراميكا كليوباترا هو المنافسة على المربع الذهبي، وليس مجرد البقاء في الدوري او التمثيل المشرف، مشددا على إن هذا الهدف هو توجه عام داخل النادي

واضاف: "صعود نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز، سيضيف قوة إلى المسابقة، فالنادي يمتلك لاعبين على اعلى مستوى من اصحاب الخبرات والمواهب الواعدة والقوية، ومعهم جهاز فني قدير، ونتلقى كل الدعم من مجلس أدارة النادي".

أما عن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قال الادهم: "هيثم شعبان، مدير فني قوي جدا وفرض نفسه بقوة على الساحة، هذه ليست وجهة نظري فقط، ولكنها وجهة كل اللاعبين، هيثم شعبان يمتاز بقوة الشخصية والصدق والأمانة في التعامل، لديه علم في التدريب، وخطط جديدة ومتنوعة، كل تدريباته حديثه ومتنوعة لا نمل منها، والأهم من ذلك أنه يمتلك الطموح ومجتهد إلى أقصى درجة ومحبوب من كل عناصر المنظومة، إنه مشروع يستحق كل الدعم".

الجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقد مع 13 لاعباً، هم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ولاعب بيراكيدز رجب بكار، والثنائي عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الاسبق.

أعبر عاشور الادهم، لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا لكرة القدم، خلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الأنترنت، بأعجابه الشديد بالصفقات الجديدة التي أتمها النادي في الفترة الماضية.

وأنهى انبي الكثير من الصفقات في الفترة الماضية استعداداً لظهوره الأول في مسابقة الدوري الممتاز، مؤكداً على المميزات التي يمتلكها كل اللاعيبه المنضمة حديثاً إلى الفريق.

وقال الادهم في التصريحات "إن الصفقات الجديدة كلها مميزة، وتتمتع بخبرات كبيرة في الدوري الممتاز، بدأنا مرحلة الانسجام بشكل سريع".

وتابع: "طموح لاعبي سيراميكا كليوباترا هو المنافسة على المربع الذهبي، وليس مجرد البقاء في الدوري او التمثيل المشرف، مشددا على إن هذا الهدف هو توجه عام داخل النادي

واضاف: "صعود نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز، سيضيف قوة إلى المسابقة، فالنادي يمتلك لاعبين على اعلى مستوى من اصحاب الخبرات والمواهب الواعدة والقوية، ومعهم جهاز فني قدير، ونتلقى كل الدعم من مجلس أدارة النادي".

أما عن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا قال الادهم: "هيثم شعبان، مدير فني قوي جدا وفرض نفسه بقوة على الساحة، هذه ليست وجهة نظري فقط، ولكنها وجهة كل اللاعبين، هيثم شعبان يمتاز بقوة الشخصية والصدق والأمانة في التعامل، لديه علم في التدريب، وخطط جديدة ومتنوعة، كل تدريباته حديثه ومتنوعة لا نمل منها، والأهم من ذلك أنه يمتلك الطموح ومجتهد إلى أقصى درجة ومحبوب من كل عناصر المنظومة، إنه مشروع يستحق كل الدعم".

الجدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقد مع 13 لاعباً، هم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ولاعب بيراكيدز رجب بكار، والثنائي عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود من وادي دجلة، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الاسبق.