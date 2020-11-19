"لن تنازل عن المربع الذهبي".. عاشور الأدهم يكشف طموحات كليوباترا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال عاشور الأدهم لاعب فريق كليوباترا، إن هدف النادي بشكل عام هو المنافسة على المربع الذهبي وليس مجرد البقاء في مسابقة الدوري.

وأضاف عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، الخميس :": طموح لاعبي سيراميكا كليوباترا هو المنافسة على المربع الذهبي، وليس مجرد البقاء في الدوري أو التمثيل المشرف، مشددا على أن هذا الهدف هو توجه عام داخل النادي".

وتابع :"صعود نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز، سيضيف قوة إلى المسابقة، فالنادي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى من أصحاب الخبرات والمواهب الواعدة والقوية، ومعهم جهاز فني قدير، ونتلقى كل الدعم من مجلس إدارة النادي".

وتحدث عاشور الأدهم عن صفقات ناديه الجديدة قبل بداية الموسم الجديد :"الصفقات الجديدة كلها مميزة، وتتمتع بخبرات كبيرة في الدوري الممتاز، بدأنا مرحلة الانسجام بشكل سريع".

وكان نادي كليوباتر تعاقد، مع 13 لاعبًا حتى الأن، هم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى الإيفواري فونسينيو، والغاني وينفول كوابيناه، ومحمد الحضري حارس النجوم، وأحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.

واختتم عاشور الأدهم حديثه عن مدربه هيثم شعبان، قائلاً :" "هيثم شعبان، مدير فني قوي جدا وفرض نفسه بقوة على الساحة، هذه ليست وجهة نظري فقط، ولكنها وجهة كل اللاعبين، هيثم شعبان يمتاز بقوة الشخصية والصدق والأمانة في التعامل، لديه علم في التدريب، وخطط جديدة ومتنوعة، كل تدريباته حديثه ومتنوعة لا نمل منها، والأهم من ذلك أنه يمتلك الطموح ومجتهد إلى أقصى درجة ومحبوب من كل عناصر المنظومة، إنه مشروع يستحق كل الدعم".

جدير بالذكر أن نادي كليوباترا صعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه ممثلاً عن مجموعة القاهرة رفقة كل من غزل المحلة والبنك الأهلي.