رسالة نارية من طارق ذياب بشأن نهائي القرن الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث أسطورة الكرة التونسية طارق ذياب، عن مباراة نهائي القرن الأفريقي والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك في 27 من الشهر الجاري على ملعب "استاد القاهرة".

ذياب قال في تصريحات عبر شاشة "بي إن سبورتس" :"أتمنى أن يكون التحكيم في المستوى ونحتفل بفوز الفريق الذي أحبه".

وبسؤاله عن الفريق المفضل له، لم يكشف ذياب قائلاً :"أتمنى فوز الفريق اللي رئيسه صاحبي ولعبت ضده".

وعن فرص الأهلي والزمالك في الفوز باللقب، رد :"الأهلي جماعيًا الأفضل، لكن المكسب لصالح الكرة المصرية والعربية بعد وصول الأهلي والزمالك".

وأنهى ذياب :"نهائي أفريقيا سيشهد ظهور تونسي علي معلول من الأهلي وفرجاني ساسي من الزمالك".

وكان الأهلي صعد للمشهد الختامي عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي ذهابًا وإيابًا بنتيجة (5-1)، في المقابل حجز الزمالك مقعد النهائي بالفوز أيضًا على الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين.

ويبحث الأهلي عن اللقب الأفريقي التاسع حيث لم يحقق الفريق الأحمر البطولة القارية منذ 2013، في المقابل كان آخر لقب أفريقي للزمالك في 2002 بعد الفوز على الرجاء البيضاوي بنتيجة (1-0).