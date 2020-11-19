طبيب المنتخب يكشف التطورات الصحية لصلاح والنني وكوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، إن الثلاثي محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" يتواجدون الآن في عزل منزلي، كاشفًا أن الأمور مستقرة بعد إصابة الثلاثي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف طبيب المنتخب المصري في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لا يزال محمد صلاح مصابًا بفيروس كورونا، أما بالنسبة لمحمد النني فكنّا نريد أن يخضع لمسحة جديدة على الرغم من تأكدنا أن النتيجة ستكون إيجابية".

وواصل :"حالات المصابين الثلاثة مستقرة ما بين عدم وجود أعراض والجميع في عزل منزلي الآن، ومن المقرر أن يخضع الثنائي محمد النني وأحمد حسن كوكا للمسحة القادمة بعد 5 أيام، أما بالنسبة لصلاح فسيكون قبل ذلك".

وأنهى :"من حق أي لاعب خوض تدريبات فردية في الجيم طالما لا يواجه أي أعراض تنفسية".

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي قبل مباراة توجو الأولى والتي أقيمت يوم السبت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمؤهلة للكاميرون.

في المقابل، تعرض محمد النني للإصابة بالفيروس مساء الإثنين الماضي قبل مباراة توجو الثانية، أما أحمد حسن "كوكا" فقد تم الإعلان عن إصابته أمس الأربعاء بعد وصول بعثة المنتخب.

واستطاع المنتخب المصري أن يحقق الفوز مرتين على حساب منتخب توجو الأولى انتهت بنتيجة (1-0) ثم الفوز بنتيجة (3-1) ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات القارية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة السابعة الآن برصيد (8 نقاط) متساويًا مع جزر القمر بنفس الرصيد، حيث يحتاج "الفراعنة" لتحقيق التعادل على أقل تقدير أمام منتخب كينيا من أجل ضمان التأهل رسميًا.