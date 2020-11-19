التعاقد الثالث.. صفقة دفاعية تقترب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد رمضان "بيكهام" مدافع فريق وادي دجلة، أنه أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه والعودة مجددًا للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيكهام خرج في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"انتقالي للأهلي اقترب لكن الصفقة لم تحسم رسميًا، لا أعرف الآن تطورات المفاوضات بين الناديين".

وتابع :"كنت متواجدًا في معسكر المنتخب لمدة أسبوعين، لكن انضمامي للأهلي مسألة وقت".

وشهدت الفترة الماضية وجود مفاوضات بين إدارتي الأهلي ودجلة من أجل التعاقد مع رمضان "بيكهام" والذي رحل عن القلعة الحمراء في يناير عام 2019 ضمن صفقة انتقال محمد محمود.

وانتقل مدافع دجلة والمنتخب المصري الأوليمبي للحديث عن أولمبياد طوكيو :"نحلم بالفوز بالأولمبياد خاصة بعد فوزنا على البطل المنتخب البرازيلي".

وأنهى :"المنتخب المصري يخوض منافسات الأولمبياد باعتباره بطل أفريقيا، لذا فالهدف أن نكون أبطال الأولمبياد".

وخاض المنتخب الأوليمبي المصري مباراتين وديتين أمام كل من كوريا الجنوبية وانتهت بنتيجة التعادل السلبي، ثم الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة (2-1) في مباراة أقيمت مساء الثلاثاء الماضي.

ويعتبر بيكهام أحد الأعمدة الأساسية في صفقة المنتخب الأوليمبي المصري خاصة بعدما قاد فريقه للحصول على لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في العام الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يحسم صفقتي طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب ثم الدولي المغربي بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي.