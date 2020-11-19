وزارة الرياضة تحدد موعدًا لملتقى توظيف الأسكندرية

تعلن وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن تحديد يوم السبت ٢٨ نوفمبر الجارى موعدًا لتنظيم ملتقى توظيف الشباب، الذى كان من المقرر انعقاده السبت ٧ نوفمبر، وتم التأجيل لسوء الأحوال الجوية.

يقدم الملتقى نحو ٣٥٠٠ فرصة عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، (من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب -

الإدارة العامة للمشروعات)، وبالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك بنادى سموحة الرياضى بمحافظة الأسكندرية.

يبدأ استقبال الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات.

يتيح الملتقى فرص عمل بمجالات متعددة، تشمل (السياحة والفندقة، الأدوية، السيارات، الأجهزة الكهربائية، إنتاج البلاستيك، المطاعم السياحية، المنتجات الصناعية، الغزل والنسيج، الهايبر ماركت، والمبيعات بمجالات متنوعة).

يأتى الملتقى في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تمكين الشباب وحل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، حيث يعد أول ملتقى توظيف لشباب الخريجين في ظل جائحة كورونا لمواجهة تداعياتها على الشباب بسوق العمل، وبمشاركة ٣٠ شركة من القطاع الخاص.