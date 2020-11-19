اليوم.. طلائع الجيش يخوض وديتين استعدادًا لكأس مصر

يخوض فريق طلائع الجيش مباراتين وديتين، اليوم الخميس، استعداداً لاستكمال مشواره بكأس مصر، حيث يلاقى القناة فى الثانية ظهراً، ثم يلاقى الهلال السودانى فى الرابعة والنصف عصراً، وتقام المباراتين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.
قرر طارق العشرى، المدير الفنى للطلائع، الدفعبتشكيلين مختلفين للمباراتين فى إطار تجهيز لاعبيه للمرحلة المقبلة.
عقد طارق العشرى جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة، وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق،مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين، أو المستهترين خلال التدريبات.
وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3/ 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام، حارس الطلائع، وتصدى لثلاث ركلات ترجيح من أربع ركلات سددت على مرماه.
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