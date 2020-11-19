أسوان يطلب استعارة مهاجم الاسماعيلي موسم واحد "ببلاش"

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أرسل مجلس إدارة نادي أسوان فاكساً رسمياً إلى نظيره في النادي الإسماعيلي، من أجل استعارة حازم مرسي لمدة عام على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يطلب فيها أبناء الجنوب ضم اللاعب عليسبيل الإعارة بدون مقابل حيث سبق وأرسل عرضا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وتم رفض الطلب من مسئولي الدراويش.
وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأنديةالأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.
ويتمسك الاسماعيلي بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.
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