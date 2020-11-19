كورس برازيلي لرفع لياقة لاعبي سيراميكا

خصص هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فقرة للتدريب في صالة الجيمانزيوم خلال المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح اليوم داخل فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية .
وأشرف على تلك الفقرة مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، الذيوضع برنامجا بدنيا خاصا للاعبين بالتنسيق مع المدير الفني هيثم شعبان، لزيادة معدل اللياقة البدنية لكافة عناصر الفريق، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي وديا على ملعب الدراويش، فيالثالثة عصر السبت المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى في اليوم التالي أمام الاتصالات بالسادسة مساءا على ملعب فندق إقامة الفريق.
وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين العناصر المنضمة حديثا للنادي، واللاعبين القدامى للفريق.
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