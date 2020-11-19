سيراميكا كليوباترا يكتفي بمران ترفيهي صباح اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا خفيفا داخل فندق إقامة الفريق خلال معسكره المغلق المقام بمحافظة الإسماعيلية.
وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على أن يكون التدريبخفيفا في حديقة الفندق، اشتمل على بعض تدريبات التقويات، وفك العضلات، من خلال تخصيص بعض التمرينات الترفيهية.
ويخوض فريق سيراميكا كليوباترا مرانا ثانيا في الخامسة مساءاعلى ملعب التدريب داخل فندق الإقامة، يشتمل على تدريبات بدنية وفنية، بالإضافة إلى تقسيمة قوية.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي في مباراة ودية تقام عصر السبت المقبل على ملعب الدراويش في إطار خطة استعدادا استعدادات الفريق للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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