شاهد.. نجم ريال مدريد يوجه رسالة للشعب المصري باللغة العربية

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حرص النجم البرازيلي، رودريجو جوس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على توجيه رسالة إلى الشعب المصري، عقب مشاركته مع المنتخب الأولمبي البرازيلي، أمام نظيره مصر الأولمبي في الدورة الثلاثية الودية بمشاركة كوريا الجنوبية، والتي أقيمتفي القاهرة.
خسر منتخب البرازيل الأولمبي، أول أمس الثلاثاء، أمام مصر بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات المنتخبين لأولمبياد طوكيو التي ستقام في العام المقبل.
كتب رودريجو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": باللغة العربية: "أود أن أشكركم على مودتكم وحسن ضیافتكم ولاحترامكم لي ولكل زملائي في القاهرة! أتابع مشاركة كل المصریین والمجتمع العربي على شبكات التواصل الاجتماعي وأشكرك على رسائلك! إنه من الرائع دومًا أن نشارك هذه اللحظات مع الجمیع! شكرًا جزیلًا!"
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