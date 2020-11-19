ميسي ينفجر مجددًا فور عودته إلى برشلونة: لقد سئمت!!

عاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، لإثارة الجدل مرة أخرى داخل أروقة النادي الكتالوني، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده، وخوض مواجهتين مع التانجو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي مطار إل برات أثار أحد الصحفيين غضب ميسي عند وصوله بسبب سؤاله عن تصريحات وكيل زميله أنطوان جريزمان بشأن التأثير السلبي لليو على مسيرة الفرنسي في ملعب كامب نو، حيث

لم يقدم حتى الآن المردود المنتظر منه.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فور وصوله إلى صالة الرحلات الجوية الخاصة في مطار إلبرات، انفجر ميسي أثناء سؤاله عن تصريحات وكيل أنطوان جريزمان، وجاء تصريح ميسي القوي: "لقد سئمت من أن أكون دائمًا مشكلة كل شيء في برشلونة".

وكان إريك أولهاتس، وكيل جريزمان السابق، اتهم ميسي الأسبوع

الماضي على قناة "فرانس فوتبول"، قائلا: "جريزمان وصل إلى نادي يعاني من مشاكل خطيرة حيث يتحكم ميسي في كل شيء، ميسي يتعامل كإمبراطور وملك في آن واحد ولم يرَ وصول أنطوان بعيون طيبة، موقفه كان مؤسفًا تجاه جريزمان، لطالما سمعت أنطوان يقول إنه ليس لديه مشاكل مع ميسي، لكن ليس العكس، إنه نظام الإرهاب، إما أن تكون معه أو أنت ضده".

الأمر الذي لم يتحمله الليو عندما أثار أحد الصحفيين هذا الموضوع في المطار، وطلب منه الرد على وكيل جريزمان، مما جعله يخرج بهذا التصريح.