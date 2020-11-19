رياضة | نجم ريال مدريد على ردار مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على ردار مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني أصبح على ردار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي و مدربه الترويجي أولي جونر سولشير يريدون ضم اللاعب الدولي الفرنسي فاران من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن النادي الأنجليزي وضع فاران ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يعاني من ضعف فى خط دفاعه هذا الموسم ببطولة الدوري الاسباني الممتاز ودوري أبطال أوروبا.