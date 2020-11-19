رياضة | رسمياً .. حارس أسوان يدعم صفوف الداخلية بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رسمياً .. حارس أسوان يدعم صفوف الداخلية بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد فريق الداخلية مع رضا السيد حارس مرمى نادي أسوان السابق في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني .

وقام الحارس بالتوقيع للداخلية لمده موسمين في حضو هشام زكريا المدير الفني للداخلية واللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي الفريق و محمد جمال وكيل اللاعب .

ويستعد الخالدية لمواجهة النصر في افتتاح الموسم الجديد يوم الاربعاء 25 نوفمبر الجاري في الاسبوع الاول بدوري القسم الثاني بملعب الدفاع الجوي الفرعي .

