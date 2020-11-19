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رياضة | رسميا.. لاتسيو يضم "نجل" كانافارو

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. لاتسيو يضم "نجل" كانافارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم أندريا كانافارو نجل فابيو كانافارو قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006 فابيو.

 

وقال لاتسيو إن أندريا كانافارو (16 عاماً) عاد من الصين، حيث يدرب والده فريق جوانجزو إيفرجراند هناك، ليدرس في إيطاليا وسيصبح من أعضاء فريق تحت 17 عاماً بالنادي.

 

وكان باولو شقيق كانافارو لاعباً محترفاً أيضاً ومثل أندية بارما ونابولي وساسولو.

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