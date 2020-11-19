رياضة | البنك الأهلي يواجه أهلي بني غازي وديا اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يواجه أهلي بني غازي وديا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز مباراة ودية مع أهلي بني غازي في الثانية عصر اليوم بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.

ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للبنك الأهلي يقوده محمد يوسف مديرا فنيا وعادل مصطفى مدربا عاما ومحمد رمضان مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى. وسيف عمر مدربا للأحمال.