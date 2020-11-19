رياضة | البنك الأهلي يواجه أهلي بني غازي وديا اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يواجه أهلي بني غازي وديا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز مباراة ودية مع أهلي بني غازي في الثانية عصر اليوم بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.
ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.
ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.
والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للبنك الأهلي يقوده محمد يوسف مديرا فنيا وعادل مصطفى مدربا عاما ومحمد رمضان مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى. وسيف عمر مدربا للأحمال.