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رياضة | ريال مدريد وإنتر يتسابقان على هدف برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر وإنتر يتسابقان على هدف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن تسابق لدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان وريال مدريد على إحدى الصفقات التي يضعها برشلونة على لائحة أولوياته.

وقالت صحيفة " كورييري ديلو سبورت " الإيطالية أن الريال والإنتر مهتمين بالحصول على خدمات الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم.

ويرتبط الهولندي بعقد مع حتى نهاية الموسم الجاري مع محاولات عديدة من يورجن كلوب للإبقاء عليه وهو الذي كان قريب للغاية من برشلونة بنهاية الموسم الماضي بناء على توصية من رونالد كومان.

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