رياضة | آخر مستجدات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر مستجدات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن قضية تجديد عقد المدافع الدولي الإسباني سيرجو راموس مع فريقه ريال مدريد الإسباني. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يريد أن يجدد عقد اللاعب لمدة موسم واحد فقط مع خفض راتبه. وأضافت الصحيفة الاسبانية أن المدافع الدولي الاسباني يرغب فى تجديد عقده مع النادي الملكي لمدة موسمين والحصول على راتبه بالكامل. حيث يريد راموس اعتزال كرة القدم فى صفوف نادي ريال مدريد.