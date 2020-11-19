رياضة | سيد معوض يكشف سر تغير مستوى منتخب مصر أمام توجو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر سيد معوض يكشف سر تغير مستوى منتخب مصر أمام توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول، أن تغيير 7 لاعبين خلال تشكيل مباراة توجو أحدث فارق مع المنتخب.

وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أجرينا 7 تغييرات في اللقاء الثاني أمام توجو، كما كانو من ضمنهم لاعبين يشاركوا للمرة الأولى دوليا وليس لديهم خبرات دولية".

وأكمل: "تغيير التشكيل كان بسبب العامل البدني، وهو ما شكل فارق معنا خلال الشوط الأول مع تراجع مستوى منتخب توجو البدني".

وتابع: "كان سيحدث مدبحة للجهاز الفني إذا حقق المنتخب أي نتيجة أخرى سوى الفوز على توجو في ظل التغييرات".