«سيدات سلة الأهلي» يفوز على الجزيرة ويتوج بطلًا لمنطقة القاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلى في التتويج ببطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الجزيرة بنتيجة 77-55، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء.
وأقيمت على صالة استاد القاهرة، وقدم فريق سيدات الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، واستطاع السيطرة على مجريات الأمور تمامًا، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، بقيادة على هاشم، والدفاع القوي تحت السلة وإتقان الرميات الحرة.
وبدأ الأهلي المباراة بشكل حماسي، ونجح الفريق في التقدم من البداية إلى النهاية، وشهدت فترات المباراة تفوقًا ملحوظًا لسيدات الأهلي، بفضل تألق المحترفة الأمريكية كايلا ثورنتون وثريا محمد.
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