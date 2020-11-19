شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية تصدر كتابًا عن تاريخ «سيد البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأعضاء من مجلس إدارة النادي، بهدف بحث التعاون بين الجانبين.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أنه يرحب بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري، باعتباره من أقدم وأعرق الأندية الرياضية في مصر.

وتقدم محمد مصيلحي بالشكر للدكتور مصطفى الفقي لاهتمامه بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري، لإعداد كتاب عن تاريخ النادي منذ نشأته، لافتًا إلى أن مكتبة الإسكندرية سبق وأن وثقت تاريخ النادي بشكل رقمي من خلال اتاحة ألبومات الصور والوثائق النادرة الخاصة بالنادي على موقع ذاكرة مصر المعاصرة.

وأهدى محمد مصيلحي الدكتور مصطفى الفقي درع نادي الاتحاد السكندري، تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون.

وقدم الدكتور مصطفى الفقي لرئيس نادي الاتحاد السكندري والوفد المرافق له عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، منها مجلة «ذاكرة مصر» ومجلة «ذاكرة العرب».