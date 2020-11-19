شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية: سلسلة الأزوري مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ المنتخب الإيطالي على سجله الخالي من الهزائم في ختام مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد أن تغلب على مضيفه، منتخب البوسنة والهرسك، بنتيجة 2-0، في مباراة حسم من خلاله الأزوري قمة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، وتأكد هبوط أصحاب الأرض للمستوى الثاني من المسابقة بتذيلهم الترتيب برصيد نقطتين، بدون أي فوز.

وقدم المنتخب الإيطالي مباراة كبيرة استحق معها الفوز وبطاقة العبور إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى على الإطلاق في ثاني نسخها، مع حفاظ رجال المدرب روبرتو مانشيني على سلسلتهم الرائعة بعدم تلقيهم الخسارة في أخر 22 مباراة متتالية سواء ودية أو رسمية، لتكون أفضل سلسلة لمنتخب الأزوري منذ سلسلتهم في عام 2006 مع المدرب مارتشيلو ليبي (25 مباراة) وهي السلسلة التي شهدت وقتها تتويج المنتخب الإيطالي بـ لقب مونديال 2006.

وفي المباراة الأخرى، انتهت مساعي المنتخب الهولندي في تكرار بلوغه نصف نهائي المسابقة، التي حل وصيفها في نسختها الماضية، وذلك على الرغم من فوزه على منتخب بولندا خارج قواعده بنتيجة 2-1، في مباراة كان الضيوف فيها متأخرين بهدف نظيف حتى الدقيقة 77.

وتلقى المنتخب الهولندي هدف بعد 5 دقائق فقط من بداية المباراة ليكون أسرع هدف تلقاه منتخب الطواحين منذ أكتوبر 2018 (هدف درايس ميرتنز مع منتخب بلجيكا).

ورد منتخب الطواحين بهدفين عن طريق ممفيس ديباي وجورجينهو فينالدوم، وهما اللاعبين اللذين سجلا 14 هدفًا من أهداف منتخب هولندا ال 20 الأخيرة.

وأرتفع رصيد المنتخب الهولندي إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيطالي، ليكون الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية في موسم 2020/2021 بدون أي منتخب من المنتخبات الأربعة التي تأهلت إلى نصف نهائي نسخة موسم 2018/2019 (البرتغال – هولندا – إنجلترا – سويسرا).