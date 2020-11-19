شكرا لقرائتكم بشرى للأهلاوية .. ديانج يصل القاهرة ويؤكد مشاركته في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي للقاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية، وأكد ديانج لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة سلامته بعد الإصابة البسيطة التي تعرض لها في المباراة الثانية مع منتخب بلاده.

وشدد ديانج على أنه سيكون متواجدا في مران الأهلي عصر اليوم وأنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من مباراة أبو قير للاسمدة في الكأس وبعدها مباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد اليو ديانج أحد أهم أعمدة الأهلي في الفترة الأخيرة ويقدم اللاعب الدولي مستويات ممتازة مع الفريق الأحمر منذ أن أصبح لاعبا أساسيا داخل الأهلي.

وكان تعرض الدولى المالى آليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى للإصابة مع منتخب بلاده أمام نظيره منتخب ناميبيا فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتى فاز بها منتخب بلاده 2-1 ليتأهل رسميا إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام فى الكاميرون.