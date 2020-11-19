شكرا لقرائتكم عصام الحضري: خبرتى فى مجال الكرة تكفى لتدريب منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، عن وجهته المقبلة، بعد أن أعلن بشكل رسمى ونهائى إعتزال كرة القدم، وعدم العودة للملاعب من جديد، رافضًا العروض التى تلقاها مؤخرًا من أجل التراجع عن الاعتزال والعودة للمستطيل الأخضر من جديد، وأبرزهم من نادى "زد" ونادى السكة الحديد.

وقال الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه يطمح فى المرحلة المقبلة لتولى تدريب منتخب مصر، ثم يأتى فى المرتبة الثانية تدريب حراس مرمى منتخبات أخرى، أو فرق كبرى سواء فى مصر أو خارج مصر، رافضًا فكرة خوض خطوة التدريب مع فرق صغيرة.

وقال السد العالى: "حصلت على العديد من الشهادات فى مجال التدريب، رغم إنى مش محتاج شهادات وخبرتى فى مجال الكرة تكفى، لكننى حرصت على الحصول عليها، وإن شاء الله أكسر الدنيا فى التدريب زى ماكسرتها وأنا لاعب".

وكان الحضرى كتب عبر حسابه على تويتر "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

ويضيف الحضرى :"لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدٍ جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وأردف السد العالى "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

وتابع "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكمل الحضرى "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شىء".