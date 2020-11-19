شكرا لقرائتكم المصرى يقرر تعديل عقدى أحمد مسعود وفريد شوقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تعديل عقدى أحمد مسعود حارس مرمى الفريق وفريد شوقى تقديرا لمجهودهما مع الفريق فى الموسم المقبل ولتفويت الفرصة على الأندية المنافسة فى التفاوض مع اللاعبين بعد دخول الثنائى ضمن اللاعبين المطلوبين فى عدد من أندية الدورى .

وعرض مسئولو البنك الأهلى مبلغ 10 مليون من أجل التعاقد مع أحمد مسعود ، بينما عرض مبلغ 6 مليون للتعاقد مع فريد شوقى فى إطار رغبة النادى الصاعد حديثا فى البقاء وعدم الهبوط سريعا للدرجة الثانية .

وتمسك على ماهر المدير الفنى للمصرى ببقاء اللاعبين والعناصر الأساسية فى صفوف الفريق أملا فى المنافسة خلال الموسم المقبل بعدما ذاق مسئولى النادى الأخضر الامرين فى الموسم الماضى عندما كان الفريق يحتل المركز السادس عشر بجدول الترتيب قبل أن ينجح المدير الفنى الحالى من تعديل النتائج وتحقيق العديد من الإنتصارات وإنهاء الموسم فى المركز السادس .

من ناحية أخرى دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات رسمية مع عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب الفريق والذى يعيش أفضل فتراته الكروية مع أبناء المدينة الباسلة منذ قدوم على ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق من أجل تمديد عقده فى ظل الحاجة الماسة لجهوده ووصول أكثر من عرض تطلب التعاقد مع اللاعب.

ويحاول مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية إضفاء جو من الاستقرار على القوام الأساسى للفريق بتمديد عقود عدد من اللاعبين التى ستنتهى خلال الموسم المقبل لقطع الطريق أمام الأندية المنافسة فى التعاقد معهم ولزيادة تركيزهم مع النادى فى الموسم المقبل.