شكرا لقرائتكم أجاي يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي اليوم لتحديد حجم إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي لفحص طبي قبل إنطلاق مران اليوم ،الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في المران من عدمه حسب التشخيص وحالة اللاعب الذي ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر‏، وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، وسيخضع لفحص طبي اليوم لتقييم حالته.‏

على صعيد متصل ، يستعد فريق الأهلي لخوض نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك باستاد القاهرة بقائمة إجبارية، بسبب الغيابات الكثيرة التى يفتقدها المارد الأحمر أفريقياً، سواء للإصابة أو للرحيل عن النادى بعد انتهاء العقد.

الأهلي سيدخل موقعة النهائي الأفريقي المُرتقبة بدون ثمانية لاعبين تم قيدهم فى القائمة الأفريقية وهم: محمود متولي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل عن المغربى وليد أزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

وتضم قائمة الأهلي الأفريقية حالياً 22 لاعباً هم: محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ،محمد هاني ، رامي ربيعة ،أيمن أشرف ،ياسر إبراهيم ، على معلول ، محمود وحيد ، أليو ديانج ، حمدي فتحي ،عمرو السوليه ، صالح جمعة ،محمد مجدي أفشة ، وليد سليمان ،أحمد الشيخ ،حسين الشحات ، جيرالدو ، محمود كهربا ،مروان محسن،جونيور أجايي وأليو بادجي.