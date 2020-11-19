رعب في الأهلي من إصابة أجاي في الأنكل وغيابه عن باقي مباريات الموسم

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جدة - عمرو شويل حالة من القلق يعيشها اعضاء جهاز الكرة بالأهلي بعد تعرض النيجيري نجم هجوم الفريق لإصابة خلال مران الفريق أمس الأربعاء تسببت في خروج اللاعب من المران. وعلم الخليج 365 أن التشخيص المبدئي لإصابة اجاي هي إصابة على مستوي الأنكل بعد سقوط اللاعب بشكل خاطيء أثناء إحدى الكرات المشتركة مع زميله عربي بدر ليفضل الجهاز الطبي منح اللاعب 24 ساعة قبل الحكم علي حجم الإصابة وتحديد مدة غيابة بالتحديد. ويمني الجهاز الطبي النفس أن تكون الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة ولكن في حالة تعرض اللاعب لالتواء سيتم استبعاده من كل مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم حيث سيحتاج اللاعب وقتها اسبوعين علي اقل تقدير للتعافي من الإصابة. ويخضع النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي لفحص طبي قبل إنطلاق مران اليوم ،الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في المران من عدمه حسب التشخيص وحالة اللاعب الذي ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر‏، وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، وسيخضع لفحص طبي اليوم لتقييم حالته.‏

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