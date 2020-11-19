شكرا لقرائتكم المصرى يفاوض عمر كمال عبد الواحد لتمديد عقده مع النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات رسمية مع عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب الفريق والذى يعيش أفضل فتراته الكروية مع أبناء المدينة الباسلة منذ قدوم على ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق من أجل تمديد عقده فى ظل الحاجة الماسة لجهوده ووصول أكثر من عرض تطلب التعاقد مع اللاعب .

ويحاول مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية إضفاء جو من الاستقرار على القوام الأساسى للفريق بتمديد عقود عدد من اللاعبين التى ستنتهى خلال الموسم المقبل لقطع الطريق أمام الأندية المنافسة فى التعاقد معهم ولزيادة تركيزهم مع النادى فى الموسم المقبل .

من ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة المصري البورسعيدى مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ الجمعة بإحدى فنادق بورسعيد لتقديم اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم للانضمام لصفوف الفريق اعتبارًا من الموسم الكروي الجديد 2021/2020.

يحضر المؤتمر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وكذلك علي ماهر بالإضافة إلى اللاعبين الجدد وهم أحمد شديد قناوي القادم من الإنتاج الحربى ، وثلاثى نادى مصر مصطفى سلطان ، علاء عطا ، عصام ثروت ، وثنائى الزمالك أحمد رفعت ، محمد عنتر ، وأحمد دعدور القادم من بيراميدز .