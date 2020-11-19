شكرا لقرائتكم أحمد السقا: أنا زملكاوى بالوراثة ونفسي الزمالك يفوز بدوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا الفنان الزملكاوى أحمد السقا المعروف بانتمائه للزمالك، جماهير القطبين لنبذ التعصب قبل نهائي أفريقيا الذى يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 من الشهر الجاري.

وظهر السقا مع الإعلامي خالد الغندور، في برنامج زملكاوي المُذاع على فضائية النادي الأبيض، وقال تصريحات تليفزيونية، ، مساء أمس الأربعاء: "أنا زملكاوي ووالدي كان زملكاويًا، وأتمنى تتويج الزمالك باللقب الأفريقي، لكن أتمنى من الجماهير من الطرفين أن تحكم العقل وتفتخر بما وصل له فريقها هذا الموسم".

وأكد السقا أنه كان يلعب بنادي الزمالك في طفولته ولعب فترة أخرى في نادي الصيد مع بعض نجوم الزمالك.

في سياق متصل، طالب مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بحضور 10 آلاف مشجع في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى .

ورفعت هيئة استاد القاهرة حالة التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال العرس الكروي للكرة المصرية، عندما يستضيف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري والذي يجمع قطبي القاهرة الأهلي والزمالك، في سابقة هي الأولى التي تشهد خلالها المباراة النهائية طرفين مصريين، بعد نجاح القطبين في التأهل للنهائي على حساب قطبي الكرة المغربية الوداد والرجاء.

وبات استاد القاهرة جاهزًا لاستقبال النهائي الأفريقي من حيث أرضية الملعب وغرف الملابس والمدرجات، كما تقوم هيئة الاستاد بتعقيم الاستاد بالكامل استعداد لاستقبال نهائي القرن، كما يلقبه العديد من المحللين، في الوقت الذي أصبح فيه الاستاد بالكامل جاهزًا لاستضافة المباراة التاريخية.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.