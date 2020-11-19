شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء والجوية يتأهلان لدور الـ 16في كأس العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

تأهلت فرق الزوراء والقوة الجوية وأمانة بغداد و أربيل ونفط البصرة ونوروز إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وجاء تأهل الزوراء بعد فوزه على مضيفه فريق جنائن بابل بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب نجم شوان. وشهدت المباراة تعرض حارس مرمى الزوراء علي ياسين للطرد لتصديه لكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

كما فاز القوة الجوية على مصافي الوسط بهدفين دون مقابل سجلهما اللاعبان عباس جاسم وكرار علي بري.

وتغلب فريق نفط البصرة على فريق شهربان بستة أهداف دون مقابل تناوب على تسجيلها اللاعبين أزهر زهير وحيدر ساري وأحمد فرحان وأحمد زامل ومحمد جبار رباط وباسم علي.

وحسمت ركلات الجزاء الترجيحية مباراتين؛ إذ انتهت مباراة أمانة بغداد وضيفه فريق الديوانية بالتعادل من دون أهداف، لكن أمانة بغداد حسم المباراة لصالحه بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

كما انتهت مباراة فريق أربيل وضيفه فريق نفط ميسان بذات النتيجة، ليلجأ الفريقان لحسمها من خلال ركلات الترجيح؛ إذ تألق حارس أربيل بعد أن ابعد ثلاث ركلات من لاعبي نفط ميسان، بينما نجح لاعبو أربيل بتسجيل ثلاث ركلات في مرمى الحارس المخضرم نور صبري، الذي تم زجه من قبل مدرب نفط ميسان رزاق فرحان لخبرته في رد ركلات الجزاء، لكنه لم يفلح في مسعاه، بينما تمكن نفط ميسان من تسجيل ركلة واحدة فقط.

في حين تأهل فريق نوروز بعد أن اعتبر فائزاً على فريق الطلبة بثلاثة أهداف دون مقابل بسبب انسحاب الطلبة.