شكرا لقرائتكم خبر عن العيون على جواو فيلكس أمام برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

خفت هذا الموسم بريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الليجا كما خفت بريق زميله السابق الأورجوياني لويس سواريز وتصدر المشهد في إسبانيا «كريستيانو رونالدو الجديد» البرتغالي جواو فيلكس صفقة أتلتيكو مدريد القياسية، في نفق ملعب الأتلتي بمباراته أمام سالزبورج بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول التقطت السماعات محادثة بين نجم الأتلتي ساؤول والحارس يان أوبلاك، قال ساؤول عن جواو:«يا له من مجرم، يغير المباراة وقت ما يشاء، يستلم الكرة ويسجل ويفرح» ليرد عليه أوبلاك:«إنه مميز جداً بعد تسجيل جواو هدفين من مباراة قلب فيها النتيجة إلى 3-2.

ومع غياب سواريز بسبب نتيجة فحص كورونا الإيجابي بعد مشاركته مع المنتخب، ستكون العيون كلها على جواو يوم السبت أمام برشلونة في ملعب ميتروبوليتانو خصوصاً بعد أدائه المميز مع المنتخب البرتغالي وعلق زميله ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول،:« قلت سلفاً أن جواو سيكون بديلا لرونالدو في المنتخب».

ولم يخسر الأتلتي منذ 20 مباراة في الليجا وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة وعلق كوكي على شراكة سواريز وجواو:« مجيء سواريز ساعد جواو، يمنحه حرية أكبر في التحرك». أما المدرب الأرجنتيني سيميوني المنتشي من أهداف نجومه، فعلّق:« حتى أفضل لاعب في العالم له مكانه المميز في الفريق، الحرية هي ليست اللعب في أي مكان يريده اللاعب، بل اللعب في المكان الأهم لنجاح الفريق، ميسي يلعب إلى اليمين لأن هذا مفيد للفريق ورونالدو يلعب على اليسار لأنه مفيد للفريق، كل لاعب يشعر بأهميته عندما يجعله زملاؤه مهماً وجواو ليس استثناء».