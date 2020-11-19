شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يرشح مبخوت ضمن أفضل لاعبي القارة في المباريات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعبنا الدولي علي مبخوت من أبرز لاعبي القارة الصفراء في المباريات الدولية التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي، حيث وضعه ضمن قائمة الترشيحات لأفضل 10 لاعبين بآسيا، في تقرير موسع تم نشره على الموقع الرسمي للاتحاد القاري.

وأكد التقرير أن مبخوت هداف أمم آسيا بأستراليا عام 2015 شارك في 90 دقيقة من مباراة الإمارات وطاجيكستان، وسجل هدفين في تلك المباراة، وصنع الهدف الثالث ليساهم في نجاح «ريمونتادا» المنتخب الإماراتي في تحويل تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الشوط الثاني. كما أنه شارك في 48 دقيقة من مباراة منتخب الإمارات مع منتخب البحرين الودية وصنع هدف الإمارات الوحيد فيها، وكانت نسبة تمريراته الصحيحة 83 %.

وأكد التقرير أن منتخب الإمارات يمتلك قوة ضاربة في الهجوم بقيادة علي مبخوت برغم معاناته في الجانب الدفاعي ببعض المباريات، وأن مبخوت هو الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 65 هدفاً، وأنه يشكل عنصر خطر دائم على دفاعات المنافسين في كل اللقاءات سواء في الدوري المحلي الإماراتي أو في المشاركات الدولية مع المنتخب الوطني.

وضمت قائمة اللاعبين العشرة المرشحين معه لتصويت الجمهور على موقع الاتحاد الآسيوي كلا من عبد الله الحمدان من السعودية، ومحمد الرميحي من البحرين، وهوانج وي جو من كوريا الجنوبية، وموسى التعمري من الأردن، ومهند علي وإبراهيم بايش من العراق، وكافيه رضائي ووحيد أميري من إيران، وسعد الدين من بنجلاديش.