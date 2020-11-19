شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي الدوليون ينتظمون فى مران الفريق قبل مواجهة أبو قير بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون فى مران الفريق اليوم، الخميس، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، والتى أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع دوليو الأهلي لبرنامج استشفائى خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم اليوم إلى ‏التدريبات بعد انتهاء المهمة الوطنية لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية ‏والأفريقية، التى تبدأ بمواجهة أبوقير السبت المقبل فى كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ‏في نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

ويؤدي الأهلي مرانه فى الثالثة عصر اليوم، الخميس، استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.‏

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.