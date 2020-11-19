شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بوغطاس اللاعب التونسى رقم 12 فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فترة الانتقالات الحالية توافدا ملحوظا للاعبى شمال أفريقيا، خاصة تونس على الدورى المصرى، بحثاً عن التألق والشهرة الكروية مع كبار الأندية المصرية، حتى أصبح الإيجبشيان ليج يضم 12 لاعباً تونسياً بشكل رسمى، على صعيد 9 أندية، وآخرها إنبى الذى نجح فى ضم زياد بوغطاس، بينما المقاولون العرب صاحب النصيب الأكبر بضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة بعد التعاقد مع وسيم النغموشى وهيثم الجوينى، حيث ساعد بند اعتبار لاعب من شمال لاعباً مصرياً على تواجد الكثير من لاعبى شمال أفريقيا فى مصر.

وبدأ ظهور لاعبى تونس فى الدورى المصرى منذ عام 2006، عندنا انضم يامن بن ذكرى للزمالك، وكذلك وسام العابدى مع الفريق الأبيض، كما خاض أنيس بوجلبان تجربة مميزة مع الأهلي، وترك بصمته مع الشياطين الحمر خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ولعب مع الفريق 60 مباراة، حيث أن نجاحات اللاعبين التوانسة فى الدورى المصرى حفزت باقى الوافدين من أجل التوافد على أندية الدورى المصرى، حيث يعد على معلول بمثابة الباب الجديد الذى تم فتحه أمام لاعبى الشمال مرة أخرى، خاصة بعد تألقه مع الفريق الأحمر واستحواذه على المركز الأساسى فى الفريق رغم تتابع المدربين.

ويرصد الخليج 365 خريطة اللاعبين التوانسة فى مصر كالتالى:

ـ المقاولون

سيف الدين الجزيرى، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى.

ـ الأهلى

على معلول.

ـ الزمالك

فرجانى ساسى، وحمزة المثلوثى.

ـ سموحة

رفيق كابو.

ـ الإنتاج الحربي

أيمن الطرابلسي.

ـ الإسماعيلي

فخر الدين بن يوسف.

ـ حرس الحدود

أيوب بن مشارق.

إنبى

- زياد بوغطاس .