شكرا لقرائتكم خبر عن رعب فى الأهلي من التشخيص المبدئي لإصابة أجاي قبل النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق يعيشها أعضاء جهاز الكرة بالأهلي بعد تعرض النيجيرى نجم هجوم الفريق لإصابة خلال مران الفريق أمس، الأربعاء، تسببت فى خروج اللاعب من المران.

ويمني الجهاز الطبي النفس أن تكون الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة، ولكن فى حال تعرض اللاعب لالتواء سيتم استبعاده من كل مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم، حيث يحتاج اللاعب وقتها أسبوعين على أقل تقدير للتعافى من الإصابة.

ويخضع النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي لفحص طبي قبل إنطلاق مران اليوم، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة في المران من عدمه حسب التشخيص وحالة اللاعب الذي ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر‏، وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، وسيخضع لفحص طبي اليوم لتقييم حالته.‏