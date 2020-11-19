شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يطالب مصابى كورونا بالضمير والأخلاق وعزل أنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، جموع المصريين من الانتشار الخطير للموجة الثانية من وباء كورونا، مطالباً المصابين بالتحلى بالأخلاق والضمير وعزل أنفسهم لمنع تصاعد وتيرة العدوى، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "خلوا بالكو ياجماعة من المسافات مع الآخرين، ولازم نلتزم بالكمامة طالما وطأت أقدامنا خارج منازلنا لمنع تصاعد وتيرة انتشار الفيروس فى الموجة الثانية".

وأضاف أيمن يونس، "موافق جداً على الناحية القدرية فى إصابة البعض ولكن لازم يكون المصاب عنده ضمير وأخلاق ويبطل يقاوح ولازم يعزل نفسه، مش عيب أن تكون مصاب بكورونا ولكن العيب أن أخلاقك تمسحلك تكون سبب فى عدوى الاخرين وإضرار البلد بشكل عام".

وعن مبادرة لا للتعصب قبل النهائى الأفريقى قال أيمن يونس، "لازم يكون فيه ضوابط وقوانين وقرارات بإيقاف الخارجين عن هذه الأطر بعيداً عن الشعارات الرنانة والطرق التقليدية للحديث عن نبذ التعصب مثل ارتداء الفريقين ملابس وطنية وغيرها من الطرق العقيمة التى لاتجدى ولا تثمن فى ظل وجود متغيرات اجتماعية كثيرة تشعل بإستمرار نيران التعصب ".

وفى وقت سابق، تغنى أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بإمكانيات محمد صلاح مهاجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى بعد حفل تكريمه، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمد صلاح فلتة تاريخية، مصرى أصيل، لو بإيدى كل مرة هيجى مصر أعمله حفل تكريم، ومش فاهم أيه تقل دم الناس اللى بتقول إيه مناسبة التكريم، لو بنصرف دعاية على السياحة ملايين مش هاتيجى ربع اللى بيعمله صلاح لمصر فى أوروبا ."

وأضاف أيمن يونس، "الناس اللى بتقول نعمل 10 محمد صلاح، بقولهم كانت الأرجنتين عملت 10 ميسى ولا البرتغال عملت 10 رونالدو، المواهب الرائعة لا تتكرر بسهولة، مفيش محترف فى تاريخ مصر زى محمد صلاح، وتصرف رائع من اللجنة الخماسية بتكريمه فى بلده فى هذا الوقت لأن صلاح من العلامات الفارقة فى تاريخ مصر".

وتابع أيمن يونس، "رغم أن هذا الموسم فى رأيى يعد الأقل فى تسلم محمد صلاح للكرة فى أرض الملعب بحكم الضغوط المفروضة عليه والرقابة اللصيقة يظل الأخطر والمرشح الأول للفوز بجائرة أحسن لاعب فى أفريقيا هذا الموسم أيضاً".