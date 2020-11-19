شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف باتشيكو من رحيل مصطفى فتحى لـ بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولو الكرة فى الفريق العرض الذى تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطاب رسمى إلى نظيره الأبيض لضم مصطفى فتحى جناح الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة، حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوى تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

وبات رحيل مصطفى فتحى بنسبة كبيرة فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، تزامنا مع رغبة نادى بيراميدز فى ضم جناح الفريق المهاجم خلال الموسم المقبل فى الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعكف إدارة الزمالك على تأجيل دراسة أى عروض رسمية بشكل مؤقت حيث سيتم مناقشتها عقب نهائى دورى الأبطال، وسيتم الأمر وفقا للرأى الفنى للجهاز الفنى للفريق حيث يتعلق الأمر بجميع لاعبي الفريق وأهم عناصره.