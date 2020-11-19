شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لـ"الخليج 365": مش هدرب فرق صغيرة وهدفى تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، عن وجهته المقبلة، بعدما أعلن بشكل رسمى ونهائى اعتزال كرة القدم وعدم العودة للملاعب من جديد، رافضًا العروض التى تلقاها مؤخرًا من أجل التراجع عن الاعتزال والعودة للمستطيل الأخضر من جديد، وأبرزهم من نادى "زد" ونادى السكة الحديد.

وقال الحضرى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه يطمح فى المرحلة المقبلة لتولى تدريب منتخب مصر، ثم يأتى فى المرتبة الثانية تدريب حراس مرمى منتخبات أخرى، أو فرق كبرى سواء فى مصر أو خارج مصر، رافضًا فكرة خوض خطوة التدريب مع فرق صغيرة.

وأضاف السد العالى، "حصلت على العديد من الشهادات فى مجال التدريب، رغم أننى مش محتاج شهادات وخبرتى فى مجال الكرة تكفى، لكننى حرصت على الحصول عليها، وإن شاء الله أكسر الدنيا فى التدريب زى ماكسرتها وأنا لاعب".

وكان الحضرى كتب عبر حسابه على تويتر، "ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمد لله أديت رسالتى على الوجه الأكمل، والله يشهد أننى لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدى فانلة منتخب بلادى التى تشرفت بها. وحققت مع زملائى انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وأضاف الحضرى، "لن أنضم لأى ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدٍ جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية فى أوروبا وقضيت فترات معايشة فى أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشوارى فى عالم التدريب".

وأردف السد العالى "كل الشكر لزملائى اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتى العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدى مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشوارى الكروى ولم أقصر فى حق أحد".

وتابع "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر فى الأيام اللى فاتت عن إنضمامى لهذا النادى وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسى خاصة فى اللحظات التى أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أننى قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكمل الحضرى "لم ولن أنسى فى يوم من الأيام أن صاحب الفضل فى مسيرتى الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادى الأهلى نادى القرن وأعظم نادى فى الكون وجماهيره العظيمة هى التى صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادى الأهلى الذى أعشقه بكل شىء".