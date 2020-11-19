شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص أجاى قبل مران اليوم لتحديد حجم إصابته قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم، الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران من عدمه حسب التشخيص وحالة اللاعب الذى ‏تعرض للإصابة فى نهاية المران، الذى أقيم مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة أبوقير المقرر لها السبت المقبل فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر‏. وقال طبيب الأهلى، إن أجايى كان يشارك فى المران الجماعى بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، وسيخضع لفحص طبى اليوم لتقييم حالته.‏

على صعيد متصل، يستعد فريق الأهلى لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك باستاد القاهرة بقائمة إجبارية، بسبب الغيابات الكثيرة التى يفتقدها المارد الأحمر أفريقياً، سواء للإصابة أو للرحيل عن النادى بعد انتهاء العقد.

الأهلى سيدخل موقعة النهائى الأفريقى المُرتقبة بدون ثمانية لاعبين تم قيدهم فى القائمة الأفريقية وهم: محمود متولى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعى رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل عن المغربى وليد أزارو عن الأهلى وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

وتضم قائمة الأهلى الأفريقية حالياً 22 لاعباً هم: محمد الشناوى، على لطفى، مصطفى شوبير ،محمد هانى، رامى ربيعة ،أيمن أشرف ،ياسر إبراهيم، على معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدى فتحى ،عمرو السوليه، صالح جمعة ،محمد مجدى أفشة، وليد سليمان ،أحمد الشيخ ،حسين الشحات، جيرالدو، محمود كهربا ،مروان محسن،جونيور أجايى وأليو بادجي.