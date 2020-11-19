شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى لـ كوكا: ربنا يرجعك تانى للملاعب بالسلامة فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رسالة إلى لاعب المنتخب الوطنى المصرى أحمد حسن كوكا، بعد إيجابية مسحته لفيروس كورونا، حيث نشر عبد الغنى صورة لكوكا، وعلق عليها "ألف لا بأس عليك يا كوكا، ربنا يرجعك تانى للملاعب بالسلامة فى أقرب وقت"



مجدى عبد الغنى على تويتر

ووجه أمس أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر، الشكر إلى من يطمئن عليه عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيعود أقوى. وكتب أحمد حسن كوكا، عبر حسابه بموقع تويتر: "كما يعلم معظمكم، فقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بخير، شكرًا جزيلاً على جميع رسائلكم الطيبة، سأعود قريبا أقوى".

وغادر أحمد حسن كوكا فندق الإقامة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأظهرت نتائج المسحات التى أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطنى الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن إيجابية عينة محمد النني لاعب أرسنال للمرة الثانية.

كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادى الجيلانى المنسق الإعلامى للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.