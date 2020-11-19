شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض نهائي أفريقيا بقائمة إجبارية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي لخوض نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك باستاد القاهرة بقائمة إجبارية، بسبب الغيابات الكثيرة التى يفتقدها المارد الأحمر أفريقياً، سواء للإصابة أو للرحيل عن النادى بعد انتهاء العقد.

الأهلي سيدخل موقعة النهائي الأفريقي المُرتقبة بدون ثمانية لاعبين تم قيدهم فى القائمة الأفريقية وهم: محمود متولي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل عن المغربى وليد أزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.

وتضم قائمة الأهلي الأفريقية حالياً 22 لاعباً هم: محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير ،محمد هاني ، رامي ربيعة ،أيمن أشرف ،ياسر إبراهيم ، على معلول ، محمود وحيد ، أليو ديانج ، حمدي فتحي ،عمرو السوليه ، صالح جمعة ،محمد مجدي أفشة ، وليد سليمان ،أحمد الشيخ ،حسين الشحات ، جيرالدو ، محمود كهربا ،مروان محسن،جونيور أجايي وأليو بادجي.