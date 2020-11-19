شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق: صالح مقدمش بطولة للجمهور ولو راح الزمالك مش هيعمل حاجة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ياريتنى خدت فرص صالح جمعة في الأهلى".. بنبرة ندم فتح محمد عباس نجم الأهلى الأسبق صندوق ذكرياته لـ"الخليج 365"، كاشفاً أسرار رحلته مع المارد الأحمر وقرار صالح سليم الذى تسبب فى رحيله عن التتش.

وحصد محمد عباس 5 بطولات مع الأهلى فى ثلاث سنوات، تنوعت بين الدورى الممتاز والبطولة الأفريقية وكأس مصر، كما أنه كان أحد الأسماء الأساسية التى ساهمت فى التتويج بأول بطولة أفريقية للنادى فى عام 1982 على حساب كوتوكو الغانى

ورفض محمد عباس، فى حواره مع ”الخليج 365”، فكرة تشبيهه بصالح جمعة نجم الاهلى الحالى قائلا، "ليس هناك شبه بينى وبين صالح جمعة، أنا لعبت وفوزت ببطولات مع أكبر نجوم فى تاريخ مصر، صالح الجمهور مشفهوش مجبش بطولة للأهلى وعارف أن آخره السنة دى وهيمشى وموافق على كدا لأنه مش هيفيد النادى".

وعن رأيه فى انتقال صالح جمعة للزمالك قال محمد عباس، "مش هينجح حتى لو راح أي حتة مش الزمالك بس.

وعن الفرص التى حصل عليها صالح جمعة قال محمد عباس :"صالح جمعة دماغه مش مظبوطة ياريت كنت خدت فرص صالح جمعة..كانت حاجات كتير اتغيرت في حياتى".

محمد عباس الذي بزغ نجمه سريعًا مع النادي الأهلي في عمر الـ18 عام فقط، خاض مباراة ودية مع الفريق أمام ساوثهامبتون الإنجليزي في نهاية موسم 1978-1979، لينال خلالها إعجاب المجري ناندور هيديكوتي المدير الفني للفريق وقتها.

مدرب الأهلي الأجنبي تمسك باللاعب الشاب الذي كان يرى فيه نجمًا كبيرًا للكرة المصرية وهوما أكده عباس لمدة ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن تبدأ رحلته نحو عالم النسيان

وتبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى العروض التى تلقاها صالح جمعة لاعب الفريق من عدة أندية محلية خلال الفترة الأخيرة، ومنها عرض من نادى البنك الأهلى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، وتحدث محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى والحالى للبنك الأهلى مع مسئولى القلعة الحمراء لضم صالح جمعة، وأحال مسئولو النادى العرض للجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.

على صعيد متصل، رحّبت لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، برحيل صالح جمعة فى الصيف الجارى، وترى اللجنة أن صالح غير مفيد للفريق ولم يستغل الفرص التى أُتيحت له طوال الفترة الماضية، لذا فمن الأفضل رحيله ويتناقش مسئولو النادى حالياً مع موسيمانى بشأن مستقبل اللاعب وموقف العروض التى وصلت النادى مؤخراً لضم صالح سواء من البنك الأهلى أو من أى نادٍ آخر.