أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعدما حسمت 4 منتخبات تألها للمربع الذهبي. وتأهل الى نصف النهائي لهذه النسخة كلاً من إيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا . وتقام قرعة نصف النهائي يوم الخميس 3 ديسمبر المقبل على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 6 و 7 أكتوبر 2021، والنهائي يوم 10 أكتوبر. تقام مباريات نصف النهائي يومي 6 و 7 أكتوبر 2021، والنهائي يوم 10 أكتوبر. كان منتخب البرتغالي قد توج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى السنة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر "يويفا" يعلن مواعيد نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.