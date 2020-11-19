رياضة | سيد معوض يعلق على اعتزال الحضري كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيد معوض يعلق على اعتزال الحضري كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية.

وقال معوض خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عصام الحضري أهم حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية لإنجازاته الكبيرة مع الأهلي ومنتخب مصر".

وأكمل: "أحمد فتوح واحدة من أفضل البدايات للاعب في منتخب مصر الأول".

وأتم: "فتوح سيكون له تواجد في الفترات المقبلة فهو لاعب صغير وإمكانياته جيدة ومختلف عن أقرانه".