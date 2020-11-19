ناشئي هوكي«الزمالك» يكتسحون«النصر» برباعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فاز فريق هوكي ميدان الزمالك مواليد 2003 على فريق نادي النصر برباعيه نظيفه في اولي مباريات بطوله الدوري والتي اقيمت على ملاعب مركز شباب الجزيرة. وأثنى حسن موسي المدير الفني لأسره هوكي الميدان بالزمالك على جميع اللاعبين بعد فوزهم باللقاء وإصرارهم على الفوز. وتألق من الزمالك في اللقاء اليوم: مروان عبود واللاعب مصطفي عرفة. ويقود الفريق حسن زرار مدربا ومحمد عبداللطيف إداريا من ناحية أخرى، يخوض الفريق الأول لهوكي الميدان أولي مبارياته بالدوري يوم 28 من فبراير الحالي أمام نادي بورفؤاد على ملاعب مركز شباب الجزيرة. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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