شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضاعف المكافآت لتحفيز اللاعبين للفوز بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق وجهازهم الفني بمضاعفة المكافآت، لتحفيزهم على تخطي عقبة نادي اف سي مصر، في الكأس والسعي بقوة نحو الاحتفاظ باللقب.

ويلتقي للزمالك، مع اف سي، غدا السبت، على ملعب ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية للكأس.

وطلب منصور، من امير مرتضي، المشرف العام على الكرة، اعداد كشف بالمكافآت لكل لاعبي الفريق، وصرفه فور تحقيق الفوز على اف سي مصر،

مرتضي منصور يطالب اللاعبين بعد الانشغال بالأهلي قبل مواجهة اف سي