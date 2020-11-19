شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» للاعبي الزمالك: المفاجآت واردة في مباريات الكأس وقاتلوا من اجل ان تأتي النتيجة طبعيية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، محاضرة مع لاعبيه، لمشاهدة ملخص مباريات فريق «مصر»، للوقوف على اهم مفاتيح لعبه، ومحاولة ابطالها خلال المواجهة.

ويلتقي الزمالك مع فريق «مصر»، «السبت»، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. .

وحرص المدير الفني، على عقد جلسة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من التهاون بالمنافس، وطالبهم بتذكر ان المفاجآت واردة في كرة القدم، وعليكم ان تقاتلوا خلال المبارة، لعدم اعطاء الفرصة لحدوث أي مفاجأة وان تاتي النتيجة وفقا للمعطيات الطبيعية.