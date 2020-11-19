شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات جديدة للاعبي الزمالك قبل النهائي الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مواطنه جوزيه بيدرو، اجراء قياسات بدنية جديدة للاعبي الفريق قبل النهائي الافريقي امام الأهلي.

ويرغب باتشيكو، في التعرف على القياسات البدنية، لجميع لاعبي الفريق، لتحديد البرنامج التدريبي الذي سيحدد للفريق خلال الفترة المقبلة، لتفادي تعرض أي لاعب، للإصابة قبل تلك المواجهة.

وحرص بيدرو، على وضع برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين، للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية، لتفادي حدوث أي اصابات عضلية، خلال الفترة المقبلة بسبب تلاحم المباريات.