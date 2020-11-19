شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز «السعيد» لمواجهة النهائي الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل عمر السعيد، مهاجم الفريق، برنامجه التاهيلي، والذي تضمن الجري الخفيف حول الملعب، فضلا عن اداء بعض تدريبات تقوية العضلات، حيث يعاني اللاعب من الاصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتأكد غياب السعيد، عن مواجهة الزمالك، امام اف سي مصر، والمقررة «السبت»، ضمن مباريات دور الثمانية لكأس مصر.

ووفقاً للجهاز الطبي بالزمالك، فإن محاولات مكثفة تبذل من اجل تجهيز السعيد، قبل مواجهة الأهلي، في النهائي الافريقي.