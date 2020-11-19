شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: «زيزو» جاهز لمواجهة فريق مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ان احمد سيد زيزو، جاهز للمشاركة امام اف سي مصر، في مباراة الكأس، المقررة «السبت»، ضمن مباريات دور الثمانية.
وأشار الطبيب، ان زيزو، لايعاني من أي إصابة، وانه فقط شعر ببعض الاجهاد بسبب تلاحم المباريات خلال الفترة الأخيرة.
وحرص «زيزو» على اداء جلسة استشفاء امس اول بصالة الجيمانيزيوم، الخاصة بنادي الزمالك
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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